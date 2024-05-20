Правительственные партии надеются прийти к общему соглашению в вопросе раздела административных территорий, следует из сказанного премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") после заседания коалиции. Напомним, что речь может пойти о частичном пересмотре административно-территориальной реформы - количестве самоуправлений страны: некоторые объединенные муниципалитеты хотят снова "развестись", некоторые города не хотят соединяться с прилегающими краями.

Вопрос о присоединении Вараклянского края к Мадонскому краю сейчас является первичным, и регулирующий его законопроект на прошлой неделе еще не рассматривался Сеймом, так как затянулись дебаты по экономическим вопросам.

Председатель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис ранее заявил агентству LETA, что отдельные депутаты СЗК намерены выдвинуть предложения о восстановлении Бабитского, Царникавского и Кандавского краев. В понедельник, 20 мая, осле заседания коалиции политик заверил журналистов, что депутаты свободны в своем выборе, а также следует учитывать специфику того, что СЗК "прочно базируется" в регионах.

При этом коалиционная партия осознает, что процесс необходимо вести структурированно. Цель - добиться единого, ясного видения в масштабе коалиции, подчеркнул Рокпелнис, отметив, что переговоры состоялись и в ближайшее время планируется расставить точки над i".

Премьер считает, что это "субъективные вопросы", поэтому коалиция хочет двигаться вперед сообща, понимая, что у разных краев могут быть разные мнения. "Важно хорошо управлять этим процессом", - подчеркнула Силиня.

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