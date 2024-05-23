Доходы более 145 000 евро на человека, покупка облигаций стоимостью 12 000 евро, долги в десятки тысяч евро, а также авторские вознаграждения – такие цифры показывают доступные в публичной базе данных Службы госдоходов (VID) декларации за 2023 год команды президента Эдгара Ринкевича. В том числе - руководителя канцелярии и советников.
Доходы Рейре – 145 392 евро
Руководитель канцелярии президента Гунда Рейре указала ряд позиций, с которых в прошлом году получила доход. Так, в 2023 году она была парламентским секретарем Министерства иностранных дел, возглавляла канцелярию президента, была приглашенным лектором в Рижском университете имени Страдиня и юридическом университете Риги.
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