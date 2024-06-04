Foto: Saeimas administrācija

Министр иностранных дел Байба Браже вступило в политическое объединение "Новое Единство". Это сама политик сообщила в программе "900 секунд" телеканала TV3.

По словам Браже, она пришла к этому решению через процесс серьезных размышлений о том, что значит работать в правительстве. Браже удовлетворен той поддержкой в Сейме, которую она получила как от коалиции, так и от части оппозиции.

Министр иностранных дел отметил, что доверяет партийной системе, партиям как демократическим институциям Латвии. Поэтому возникло желание быть частью демократической системы, укреплять партии.

По мнению Браже, проевропейские партии в Латвии схожи, не отличаются сильно идеологически, однако "Новое Единство" главе МИД знакомо лучше всего. Браже осознает, что "Новое Единство" вовлечено в ряд скандалов, и считает, что партии нужно открыто пройти до конца через эти ситуации.

"Мой политический путь только в начале. Это было большое решение", - резюмировала министр.

Сейм утвердил беспартийную Байбу Браже в должности министра иностранных дел 19 апреля. Бывший заместитель генсека НАТО сменила в этой должности Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), который был вынужден покинуть пост из-за скандала со специальными авиарейсами. В политических кулуарах уже тогда говорили о том, что должность главы МИД находится в ведении "Нового Единства", поэтому может встать вопрос о вступлении Браже в премьерскую партию. В Сейме у "Нового Единства" самая многочисленная фракция - 25 из 100 депутатов. В Кабинете министров у партии так же доминантная роль и больше всего постов.

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