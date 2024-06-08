Служба государственной безопасности (СГБ) пока не выявила прямых попыток государства-агрессора России или других стран незаконно вмешаться в выборы в Европарламент (ЕП) и повлиять на их результаты в Латвии, сообщили агентству LETA в самой спецслужбе.

По данным СГБ, выборы в настоящее время проходят мирно и без серьезных нарушений безопасности.

В предвыборный период и до 12 часов дня выборов СГБ зафиксировала более 20 так называемых сигналов возможных нарушений. В большинстве этих случаев СГБ выявила незначительные нарушения установленной процедуры выборов, которые были немедленно устранены совместно с участковыми комиссиями.

В свою очередьы, часть сигналов, полученных СГБ, касаются нарушений, рассмотрение которых входит в компетенцию других учреждений. Спеслужба проинформировал учреждения, ответственные за оценку, о конкретных случаях.

До сих пор СГБ не возбудила ни одного уголовного процесса дело о возможной незаконной деятельности в связи с выборами в Латвии.

СГБ призывает жителей Латвии в случае, если они заметили возможные уголовные правонарушения во время выборов в Европарламент, получить максимально полную и точную информацию о произошедшем, а также зафиксировать потенциальное нарушение в фото-, видео- или аудиоформате. СГБ гарантирует конфиденциальность поставщика информации.

Служба напоминает, что о так называемом подкупе голосов могут свидетельствовать такие признаки, как личная доставка избирателей на участок, одновременное прибытие на избирательный участок нетипично большого числа избирателей, длительное пребывание подозрительных лиц вблизи избирательного участка, на самом избирательном участке.

СГБ призывает предоставлять информацию о возможных нарушениях или подготовке к ним, позвонив по круглосуточному номеру телефона 67208964, написав на адрес электронной почты info@vdd.gov.lv или в аккаунт в соцсети "Х" (бывший Twitter) - @Valsts_drosiba.

Учреждение по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv, задачей которого является сохранение и обновление информации об угрозах ИТ-безопасности, также сообщило агентству LETA, что в день выборов не было обнаружено никаких существенных нарушений.

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