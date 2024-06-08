Служба государственной безопасности (СГБ) не выявила попыток незаконно повлиять на результаты выборов в Европарламент в Латвии. Выборы прошли спокойно, сообщили агентству LETA в СГБ.

Служба получила более 30 сигналов о возможных нарушениях в предвыборный период, в дни предварительного голосования и в день выборов. В большинстве случаев это были незначительные нарушения, которые были немедленно устранены в сотрудничестве с участковыми избирательными комиссиями.

У СГБ нет информации о случаях возможного незаконного вмешательства в ход выборов. Не было выявлено и прямых попыток со стороны России или других стран незаконно вмешаться в выборы в Европарламент и повлиять на их исход в Латвии.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в день выборов получило 19 сигналов о возможных нарушениях условий предвыборной агитации, но после проверки информации нарушений не выявлено.

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