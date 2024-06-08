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Обсуждение того, кто должен быть выдвинут в еврокомиссары, должно состояться после объявления результатов выборов и их оценки, сообщил агентству LETA председатель партии "Единство" (входит в объединение "Новое Единство"), министр финансов Арвилс Ашераденс.

На вопрос, может ли премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") выдвинуть от Латвии действующего еврокомиссара Валди Домбровского ("Новое Единство) на пост еврокомиссара ЕС, Ашераденс ответил "Новое Единство" знает, "что и как мы хотим сделать". Но любое обсуждение не может состояться до тех пор, пока не будут известны результаты выборов в Европарламент.

Следует дождаться и оценить результаты выборов в Европарламент, а затем последует вопрос о том, кто и каким образом будет выдвинут на должность еврокомиссара, сказал Ашераденс.

Председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс заявил, что согласен с заявлением Ашераденса, а также указал, что Силиня проконсультируется по этому вопросу с партнерами по коалиции. Однако порядок выдвижение еврокандидата таков, что это решение премьер-министра.

Юревицс заявил, что может согласиться с мнением премьер-министра о том, что любой кандидат на пост комиссара ЕС должен быть таким же сильным, как Домбровскис.

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