В среду, 12 июня, комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправления отвергла все поправки к Закону "Об административных территориях и обжитых местах", предусматривающих "разводы" самоуправлений и создание новых краев. Также большинство депутатов не поддержали идею отказаться от объединения городов с прилегающими к ним краями с 2029 года. Впереди - окончательное чтение в Сейме.

Единственная поправка, которая поддержана - Вараклянский край будет присоединен к Мадонскому краю.

Ранее комиссия поддержала отказ от намерения в 2029 году объединить Даугавпилс, Резекне, Лиепаю, Вентспилс и Елгаву с прилегающими к этим городам краями, укрупнив самоуправления. Однако и от этой идеи перед третьим чтении законопроекта депутаты отказались.

Правда, голосование по этой поправке "на грани": 5 депутатов - "за", 5 - "против", один воздержался. Здесь ясность внесет только итоговое голосование на заседании Сейма. Здесь ясность внесет только итоговое голосование на заседании Сейма. За отказ от объединения голосовали представители партий, традиционно опирающиеся на регионы - коалиционный Союз "зеленых" и крестьян и оппозиционный "Объединенный список". Против или воздерживались депутаты из правящих "Нового Единства" и "Прогрессивных" и оппозиционных Национального объединения.

Комиссия отвергла все предложения, предусматривающие создание вновь таких отдельных самоуправлений как Царникавский, Бабитский, Кандавский, Илукстский, Икшкильский и Озолниекский края. Во всех случаях эти края хотели "развестись" с другими краями, с которыми были объединены в результате Административно-территориальной реформы (АТР), реализованной перед последними муниципальными выборами. Целью АТР было укрупнение и централизация

самоуправлений. Тогда удалось сократить число самоуправлений с сотни с лишним до 43, включая Ригу. Сокращение числа муниципалитетов связано, в том числе, с уменьшением за годы числа жителей в Латвии в целом - причем, это неравномерно по регионам страны.

В повестке дня остается вопрос о судьбе весьма зажиточной Гаркалнской волости. Гаркалне не могут поделить между собой Адажский и Ропажский края. Этим самоуправлениям дано задание до осени этого года прийти к единому мнению о том, кто отвечает за Гаркалне. Откладывать решение дальше - нельзя: в июне 2025 года состоятся муниципальные выборы и граждане должны понимать, за депутатов думы какого самоуправления им предстоит голосовать.

В то же время на заседании ответственной комиссии обсуждаются новые критерии, выдвигаемые к административным территориям - соответствующее предложение исходит от Юридического бюро Сейма.

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