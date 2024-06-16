Чтобы решить проблему послеродовой депрессии и сделать жизнь только родивших женщин более комфортной, Министерство здравоохранения решило улучшить систему ухода как за матерью, так и за новорожденным. Подготовлен новый пилотный проект - он предусматривает визиты акушерок на дому и в послеродовой период, Есть предложения, как еще улучшить жизнь после родов.

Тема послеродовой депрессии в Латвии - не нова. Но особенно громко она прозвучала в прошлом году: молодая мама бесследно исчезла, а ее ребенок был найден мертвым. Об этой трагедии подкомиссии Сейма по общественному здоровью напомнила соавтор инициативы "Эмоциональная и практическая поддержка во время беременности, родов и послеродового периода" Екатерина Зилпауша. Коллективное заявление подписало 10 297 граждан Латвии.

Зилпауша сама опросила 300 женщин и обнаружила, что многие вообще не знают о предусмотренном нормативными актами порядке оказания помощи при беременности и родах и об услугах, на которые они имеют право.

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