Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") выдвинула на утверждение в Сейм в четверг, 20 июня, кандидатуру Агнесе Лаце ("Прогрессивные") на должность министра культуры.

Напомним, что в понедельник, 17 июня, прежний министр культуры Агнесе Логина, также представлявшая партию "Прогрессивные", по "личным обстоятельствам" ушла в отставку. В тот же день "Прогрессивные" выдвинули на освободившуюся должность парламентского секретаря Министерства культуры Агнесе Лаце.

Силиня позитивно оценивает то, что Лаце за несколько прошедших дней встретила с организациями отрасли культуры, которые выразили готовность сотрудничать. Состоялись встречи и обсуждения также с фракциями Сейма.

По словам премьера, Министерству культуры важно продолжить работу в области культурной и медиа-политики, общественной интеграции и укрепления латышского языка. Сфера культуры нуждается в политическом лидерстве и, следовательно, в четкой ответственности за то, что происходит в этой отрасли, сказала Силиня.

Какая поддержка у Лаце в Сейме

Агнесе Лаце гарантирована поддержка "Прогрессивных", также против ее кандидатуры нет возражений у коалиционного Союза "зеленых" и крестьян. Самая крупная парламентская фракция - премьерского "Нового Единства" - намерена дать оценку кандидатуре Лаце завтра с утра. Однако сам факт выдвижения Лаце премьером Силиней говорит в пользу поддержки кандидата "Новым Единством". В то же время заместитель председателя фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис признал: после встречи с Лаце во фракции была долгая дискуссия.

Против кандидатуры Лаце проголосует оппозиционное Национальное объединение. По словам лидера политической силы Райвиса Дзинтарса, само нахождение в правительстве "Прогрессивных" противоречит интересам избирателей Нацобъединения.

"Лаце была осторожна в своих высказываниях, но мы чувствуем и видим по опыту с партией "Прогрессивные", что в вопросах укрепления латышского языка как государственного и иммиграции у нас иная позиция", - сказал Дзинтарс после встречи парламентской фракции с кандидатом в министры культуры.

Оппозиционная "Стабильность" характеризует Лаце как сильного кандидата, однако не обещает поддержку. Ранее "Стабильность", ориентированная на русскоязычного избирателя, также позитивно оценивала предыдущего министра культуры от "Прогрессивных" Агнесе Логину. Напомним, что один из главных конфликтов между Национальным объединением и "Прогрессивными" связан с судьбой русскоязычного контента в общественных медиа. Министерство культуры настаивает на том, что в каком-то виде нужно сохранить коммуникации с нацменьшинствами, подвергаясь нападками со стороны Нацобъединения.

С фракциями оппозиционных "Объединенного списка" и "Латвии на первом месте" Агнесе Лаце не встречалась.

Кто такая Агнесе Лаце?

Парламентский секретарь Министерства культуры Агнесе Лаце прежде была ведущим исследователем PROVIDUS в сфере миграции и интеграции, участвовала во многих национальных и международных проектах. Магистр политических наук Латвийского университета, степень европейского магистра в социологии со специализацией в международной миграции и сплочении общества Университета Амстердама, Деусто и Остенбрюка.

Как указано на странице PROVIDUS, прежний опыт работы Лаце связан с рядом латвийских учреждений госуправления и самоуправлений, она также занимала должность ассистента по исследовательской работе в Бюро верховного комиссара по вопросам нацменьшинствам Европейской организации безопасности и сотрудничества, должность исследователя Института исследования миграции в Университете Коча и эксперта по миграции и вопросам разнообразия в Фонде общественной интеграции. Агнесе Лаце работала консультантов в Агентстве беженцев ООН и исследователем в Латвийском университете.

На минувших выборах в Европарламент Агнесе Лаце баллотировалась в "Прогрессивных". В анкете кандидата указано, что она отлично владеет английским языком, хорошо - немецким и голландским, на уровне основных знаний - испанским.

В анкете Лаце указала, что родилась в 1987 году и живет в Риге.

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