В четверг, 20 июня, Сейм после длительных дебатов утвердил парламентского секретаря Министерства культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") в должности уже главы ведомства. Кандидатуру Лаце поддержали 52 депутата от коалиционных "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных", 26 депутатов от оппозиционных Национального объединения и "Объединенного списка". Оппозиционные "Латвия на первом месте" и "Стабильность" воздержались.

Напомним, что в понедельник, 17 июня, прежний министр культуры Агнесе Логина, также представлявшая партию "Прогрессивные", по "личным обстоятельствам" ушла в отставку. В тот же день "Прогрессивные" выдвинули на освободившуюся должность парламентского секретаря Министерства культуры Агнесе Лаце.

Кандидатуру Агнесе Лаце представила Сейму премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). По ее словам, за несколько дней, прошедших с отставки Логиной, Лаце успела многое - встретилась с представителями отрасли культуры, парламентскими фракциями.

По словам премьера, Министерству культуры важно продолжить работу в области культурной и медиа-политики, общественной интеграции и укрепления латышского языка. Сфера культуры нуждается в политическом лидерстве и, следовательно, в четкой ответственности за то, что происходит в этой отрасли, сказала Силиня.

Премьер-министр акцентировала, что необходимо "укреплять латвийскую культуру и латышский язык, потому что это основа существования нашей нации". Также, по мнению Силини, условия оплаты труда участников Праздника песни, которые утверждает правительство, были справедливыми.

Кто такая Агнесе Лаце?

Парламентский секретарь Министерства культуры Агнесе Лаце прежде была ведущим исследователем PROVIDUS в сфере миграции и интеграции, участвовала во многих национальных и международных проектах. Магистр политических наук Латвийского университета, степень европейского магистра в социологии со специализацией в международной миграции и сплочении общества Университета Амстердама, Деусто и Остенбрюка.

Как указано на странице PROVIDUS, прежний опыт работы Лаце связан с рядом латвийских учреждений госуправления и самоуправлений, она также занимала должность ассистента по исследовательской работе в Бюро верховного комиссара по вопросам нацменьшинствам Европейской организации безопасности и сотрудничества, должность исследователя Института исследования миграции в Университете Коча и эксперта по миграции и вопросам разнообразия в Фонде общественной интеграции. Агнесе Лаце работала консультантов в Агентстве беженцев ООН и исследователем в Латвийском университете.

На минувших выборах в Европарламент Агнесе Лаце баллотировалась в "Прогрессивных". В анкете кандидата указано, что она отлично владеет английским языком, хорошо - немецким и голландским, на уровне основных знаний - испанским.

В анкете Лаце указала, что родилась в 1987 году и живет в Риге.

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