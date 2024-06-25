Для выполнения обязательств по строительству двух международных станций Rail Baltica в Латвии Министерство сообщения планирует привлечь средства из госбюджета в размере 33,306 млн евро без налога на добавленную стоимость (НДС), свидетельствует переданный министерством на согласование доклад о работах по строительству международных пассажирских станций и инфраструктуры Rail Baltica.

Как отмечает Минсообщения, в соответствии с актуальными подсчетами необходимое дополнительное финансирование для индексации строительных расходов и завершения включенных в договоры о финансировании мероприятий до конца этого года составляет 39,095 млн евро без НДС.

Таким образом, Минсообщения планирует привлечь дополнительные средства из госбюджета в размере 33,306 млн евро без НДС, чтобы выполнить обязательства по строительству станций Rail Baltica на Рижском центральном железнодорожном узле и в Рижском аэропорту.

Также Минсообщения предлагает провести перераспределение финансовых средств в рамках бюджета на 2024 год, направив 2,995 млн евро и 2,533 млн евро соответственно на бюджетную подпрограмму "Проекты европейской транспортной инфраструктуры (Rail Baltica)" для обеспечения оплаты счетов по индексации расходов на строительство.

Еще 261 000 евро планируется привлечь за счет экономии по договору финансирования Европейского инструмента соединения (CEF1).

Минсообщения предложит правительству выделить дополнительные средства из госбюджета на покрытие НДС в размере 7,619 млн евро из бюджетной программы "Нераспределенное финансирование на реализацию проектов и мероприятий, софинансируемых инструментами политики ЕС и другой иностранной финансовой помощью".

Как поясняет министерство, с учетом установленных договорами CEF правил освоения выделенных средств в случае, если не найдена возможность покрыть существующие обязательства в размере 39,095 млн евро, не будут достигнуты цели договоров CEF и государство будет обязано вернуть Европейскому исполнительному агентству по инновациям и сетям (CINEA) средства, которые до сих пор были получены для соответствующих мероприятий.

В случае недостижения технических целей существует большая вероятность, что потраченные ранее на эти мероприятия средства придется вернуть CINEA в полном объеме - 189,988 млн евро. Помимо этого, государству придется покрыть штрафы за задержки оплаты счетов исполнителям, и в случае, если будет принято решение приостановить какой-либо из договоров о строительных работах, придется покрыть в том числе, например, расходы на приостановку и/или прекращение договора и строителям, и инженерам FIDIC, что причинит еще больший ущерб госбюджету, отмечает Минсообщения.

В докладе отмечается, что утвержденная договорная цена строительства Рижского центрального железнодорожного узла в мае этого года составляла 566,597 млн евро без НДС. Из финансирования CEF в мае министерство оплатило 192,356 млн евро.

В свою очередь общая сумма строительства станции в Рижском аэропорту составляет 249,759 млн евро без НДС. Финансированием CEF обеспечено 108,897 млн евро.

В начале июня передача "Ничего личного" на телеканале TV3 сообщила, что за обе международные станции Rail Baltica - в Рижском аэропорту и на Рижском центральном вокзале - строителям не платили с февраля.

Заключенные несколько лет назад со строителями договоры предусматривают индексацию цен, но не предполагалось, что инфляция составит 20-30%. "Заказанные работы выполнены, счета выписаны и одобрены и компанией Eiropas dzelzceļa līnijas, и Министерством сообщения, но из-за инфляции работы обошлись значительно дороже, и на оплату разницы средств нет", - сообщила передача, отмечая, что подорожание игнорировалось долгое время и достигло 39 млн евро.

Как сообщалось, строительство Рижского центрального узла Rail Baltica осуществляет общество строительных компаний BeReRix, а надзор за строительством обеспечивает Egis-Deutsche Bahn.

В свою очередь станцию и сопутствующую инфраструктуру в Рижском аэропорту строит B.S.L. Infra, в которое входят австрийское предприятие Swietelsky и латвийские строительные предприятия ООО Binders и АО LNK Industries.

Согласно данным последнего анализа, общие затраты на строительство железнодорожной магистрали в Балтии могут составить 23,8 млрд евро, в том числе затраты на первую очередь - 15,3 млрд евро, из них в Латвии - 6,4 млрд евро. В 2017 году расходы на реализацию проекта планировались в размере 5,8 млрд евро.

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