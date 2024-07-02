Проект железнодорожной магистрали Rail Baltica находится в такой глубокой яме, что это может существенно повлиять на текущий государственный бюджет, заявил председатель парламентской следственной комиссии по проекту Андрис Кулбергс ("Объединенный список") в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

Он согласился с тем, что Rail Baltica - это крупнейший проект века и истории Латвии, который может стать самой большой проблемой века, затрагивающей каждого жителя Латвии.

"Пожар очень большой, и его нужно тушить. Это не политическая борьба, нужно понять, как вернуть на рельсы поезд, который сошел с рельсов. Комиссия должна понять, как поезд так фундаментально сошел с рельсов, почему ни одна из лампочек безопасности не сработала ни на одном уровне", - сказал оппозиционный депутат.

Угроза заключается не в том, где взять деньги на оставшиеся этапы проекта, а в риске не получить уже выделенные средства из-за невыполнения договора., сказал Кулбергс.

Ответственность за проект, учитывая его масштаб, по его мнению, должны нести высшие государственные чиновники. По мнению Кулбергса, в сложившейся ситуации виноват не один человек, а несколько, и комиссия - это не полиция, она лишь поможет собрать информацию для расследования.

Комиссия проведет свое первое заседание 11 июля.

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