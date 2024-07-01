Госсекретарь Министерства сообщения Илонда Степанова с июля понижена в должности из-за некачественного надзора за реализацией проекта Rail Baltica - она переведена на должность директора департамента связи, информировали агентство LЕТА в Министерстве сообщения.

Решение принято по результатам расследования дисциплинарного дела против Степановой и заключения комиссии. Степанова переведена на другую должность на срок до 10 февраля 2025 года.

Как считает дисциплинарная комиссия, госсекретарь совершила ряд дисциплинарных нарушений, а также некачественно и халатно выполняла обязанности госслужащего в связи с надзором за реализацией проекта Rail Baltica. Более подробную информацию о нарушениях Минсообщения не предоставляет.

Дисциплинарное дело против Степановой министр сообщения Каспарс Бришкенс распорядился начать в январе этого года.

Степанова исполняла обязанности госсекретаря Минсообщения с 11 февраля 2020 года.

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