Депутат Европарламента Нил Ушаков обратился к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой приостановить проект Rail Baltica и начать его углубленную проверку.

Как заявил Ушаков агентству LЕТА, проект может быть продолжен только после полного аудита и пересмотра сроков и масштабов проекта, что является единственным решением, чтобы попытаться спасти проект.

"Rail Baltica планировался как проект, который даст дополнительный импульс развитию экономики стран Балтии и одновременно повысит их безопасность. Теперь же вместо экономического стимула все идет к экономическому кризису со всеми сопутствующими рисками безопасности", - говорит Ушаков.

Он считает, что сейчас, приостанавливая проект, важно понять его реальную стоимость, определить возможности его финансирования. В то же время необходимо наказать тех, кто несет ответственность за резкое увеличение расходов и задержек.

"Нужно быть полным безумцем, чтобы продолжать давить на педаль газа и строить в Латвии вокзалы стоимостью 1 миллиард каждый. Особенно если учесть, что на данный момент даже неизвестно, пройдет ли Rail Baltica через Ригу и эти станции", - заявил Ушаков.

Ушаков считает, что перед выборами в Европарламент кандидаты вводили общественность в заблуждение, обещая получить деньги на проект в Европе. "Сейчас совершенно невозможно получить дополнительные деньги из Европы только потому, что Латвия решила строить железнодорожные станции по цене космических", - сказал Ушаков, добавив, что общий объем финансирования, который Латвия получит от Евросоюза в ближайшие годы, составит около 10 миллиардов. По его мнению, сейчас главное - избежать необходимости возвращать уже потраченные на проект средства.

Ушаков не сомневается в важности проекта для Латвии и Европы, но, по его мнению, Rail Baltica не может быть построена за счет повышения налогов для граждан страны.

Как сообщалось, Министерство сообщения планирует привлечь средства государственного бюджета в размере 33,306 миллиона евро без учета НДС для выполнения обязательств перед строителями двух международных станций проекта Rail Baltica.

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