Присутствие депутата Сейма, бывшего министра сообщения Яниса Витенбергса (Национальное объединение) в парламентской комиссии по расследованию Rail Baltica было бы прямым конфликтом интересов, заявила премьер-министр Эвика Силиня.

В программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Силиня сказала, что все предыдущие министры сообщения должны оценить свою политическую ответственность в связи проектом Rail Baltica.

Также и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) видит возможные риски нарушения ограничений, налагаемых на публичное должностное лицо, если Витенбергс будет утвержден в состав парламентской комиссии по расследованию Rail Baltica.

Сейм принял решение о создании парламентской комиссии по расследованию ошибок, допущенных при реализации проекта Rail Baltica, по предложению 34 депутатов из оппозиционных "Объединенного списка", Национального объединения, партии "Латвия на первом месте" и внефракционных депутатов.

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