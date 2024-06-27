Министерство сообщения в сотрудничестве с совместным предприятием стран Балтии АО "RB Rail" и SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающим за строительство железнодорожного проекта "Rail Baltica" на территории Латвии, оценили варианты соединения железнодорожной трассы с Ригой как с юга, так и с севера, а также обеспечения грузопотока через столицу, сообщает агентство LETA.

Свои предложения Министерство сообщения направит в правительство для принятия решения об объемах реализации первого этапа "Rail Baltica" до 2030 года.

Министерство сообщения информирует, что согласно проведенному "RB Rail" анализу затрат и выгод, наибольший поток пассажиров на железнодорожной линии "Rail Baltica" прогнозируется

между центром Риги и Рижским аэропортом. Поэтому рекомендовано установить в качестве приоритета строительство основной трассы от границы с Литвой до Мисы, от границы с Эстонией до Упеслеяс, а также интеграцию Риги.

Также будет продолжаться работу над детализированным исследованием технических решений, в том числе, частичного обеспечения грузопотока на участках Упеслеяс-Рижский центральный вокзал и Рижский центральный вокзал-Рижский аэропорт. Эту работу Минсообщения планирует произвести до конца сентября.

Минсообщения подчеркивает, что при разработке оценочного документа учитывалось правовое регулирование транспортной политики ЕС, в том числе регламент пересмотра Европейской транспортной сети (TEN-T), одобренный Советом ЕС 13 июня этого года, а также обязательные документы для реализации проекта "Rail Baltica".

Министерство сообщения отмечает, что в 2014-2016 годах в Латвии были проведены первоначальное техническое исследование и оценка воздействия на окружающую среду (IVN) с целью определения маршрута железнодорожной линии "Rail Baltica" и связанной с ней инфраструктуры. По результатам IVN в 2016 году Кабинет министров определило местонахождение железнодорожной линии "Rail Baltica" на территории Латвии, что не предусматривает полноценных грузовых перевозок через Ригу.

До сих пор техническими решения предусматривали развитие объездного пути для грузопотока через Саласпилс (там же планируется построить железнодорожный мост через Даугаву). Однако теперь Минсообщения склоняется к тому, что можно существенно улучшить разработанное решение путем его перепланировки при активном сотрудничестве исполнителей проекта "Rail Baltica" с ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz).

В министерстве добавляют, что правительство концептуально поддерживает интеграцию "Rail Baltica" в общее управление железной дорогой. В сотрудничестве с LDz разработано упрощенное техническое решение соединения двух международных вокзалов Риги, что значительно снижает затраты на строительства на первом этапе до 2030 года.

Хотя полноценный грузопоток через Ригу значительно увеличил бы общую стоимость проекта и продлил бы срок реализации в Латвии, был сделан вывод, что согласно существующим проектным решениям перенаправление грузов через Ригу возможно с уменьшенной пропускной способностью примерно до 35% номинальной мощности. Такой объем технически возможен без существенной территориальной перепланировки и расширения объемов строительных работ, заявляют в министерстве.

Также проанализирована сложившаяся ситуация на участке магистрали через Ригу и возможные варианты объемов первого этапа. Согласно обзору о регулированию TEN-T, Рига определена как единственный железнодорожный узел в городе на территории Латвии, и у стран-участниц есть обязанность создать на этой территории узел мультимодальных пассажирских перевозок к 31 декабря 2030 года.

В оценке также сделан вывод, что для ускорения создания железнодорожного сообщения "Rail Baltica" через Эстонию, Латвию и Литву до польской границы необходимо продолжать реализацию проектной деятельности в соответствии с доступным финансированием. Опираться при этом надо на следующие предположения о масштабе проекта: от границы Эстонии до Вангажи должна быть проложена двухпутная насыпь и однопутная дорога, от границы с Литвой до Иецавы двухпутная насыпь и однопутная дорога, от Иецавы до "треугольной развязки" в Мисе и от "треугольника" Миса до аэропорта "Рига" — двухпутная насыпь и два пути, а от "треугольника" Мисы и до Вангажи (грузовой объездной путь) - двухпутная насыпь и один путь.

Также Министерство сообщения призывает правительство поддержать соединение железнодорожной линии "Rail Baltica" с Рижским портом, чтобы способствовать развитию экономического коридора. Ранее при планировании проекта подключение к порту не предусматривалось.

Оценка проведена в соответствии с решением Кабинета министров от 11 июня текущего года, согласно которому министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") обязан до 1 июля вынести этот документ на рассмотрение правительства. Принимая во внимание, что "Rail Baltica" является трансграничным проектом, решение о масштабах первого этапа строительства должно быть согласовано с партнерами проекта, в том числе с ЕС, и соответственно закреплено как в поправках реализации Комиссии на уровне ЕС решение и в межгосударственном соглашении о "Rail Baltica".

Как уже сообщалось, согласно отчету о ситуации с проектом "Rail Baltica", проведенному высшими ревизионными стран Балтии, на данный момент нет ясности относительно модели работы и управления "Rail Baltica" и надзора за реализацией проекта.

По данным последнего анализа затрат и выгод "Rail Baltica", общие затраты на строительство железнодорожной линии в странах Балтии возросли за семь лет в четыре раза. Расходы в масштабе всей Балтии могут достичь 23,8 млрд евро, в том числе затраты первого этапа проекта в странах Балтии могут составить 15,3 млрд евро. млрд евро. В Латвии - 6,4 млрд евро.

В Латвии строительство основной трассы "Rail Baltica" планируют начать в 2024 году. До сих пор Латвия была сосредоточена на возведении железнодорожной инфраструктуры в Риге.

Проект "Rail Baltica" предусматривает создание железнодорожной европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы позволит соединить страны Балтии с другими странами Европы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 миллиметров) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

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