Коалиция хочет пересмотреть стоимость заключенных договоров о строительстве станций Rail Baltica и их подорожание до оплаты счетов.

Как заявила журналистам в понедельник после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня, необходимо получить уверенность в том, что сделано все возможное, чтобы максимально снизить увеличившуюся стоимость строительства. Правительство хочет пересмотреть все заключенные договоры, чтобы в дальнейшем не было подорожаний, а существующие подорожания можно было бы предотвратить, подчеркнула Силиня.

"Мы продолжим работу, но без такого пересмотра в плане расходов мы сейчас не можем двигаться вперед с оплатой счетов", - сказала премьер, добавив, когда это будет сделано и найдена возможность взыскать с потенциальных виновных компенсацию, тогда можно будет планировать и дальнейшие действия.

Премьер сказала, что Министерство сообщения обратилось в прокуратуру.

Кроме того, если и в дальнейшем существуют потенциальные условия, включающие дополнительные расходы, Силиня хочет, чтобы были рассмотрены все возможности пересмотра заключенных договоров, которые позволили бы максимально сократить направление бюджетных средств на оплату каких-либо подорожаний.

И согласно докладу Государственного контроля, теперь очень трудно объяснить, каким образом проект "Rail Baltica" так подорожал, сказала премьер-министр.

Министр сообщения Каспар Бришкенс заявил, что сверхобязательства в размере 39 млн были ранее приняты без четкой уверенности в том, что для этого доступно финансирование.

"Лично для меня важно, чтобы мы нашли хороший баланс между идентификацией ответственности для устранения ошибок в управлении такими видами рисков и одновременно способом дальнейшего продвижения этого критически важного проекта", - сказал министр.

Как отметил Бришкенс, важно найти способ выполнения обязательств, но при этом оценить их легитимность, чтобы партнеры по коалиции получили уверенность, что этот счет нужно оплатить.

Министр земледелия Арманд Краузе заявил, что в первую очередь необходимо определить ответственных лиц, взявших на себя такие обязательства. Министерство сообщения и Министерство финансов должны достичь совместного соглашения о финансировании реализации проекта Rail Baltica, считает политик.

"Мы не можем вслепую согласиться на 39-миллионный счет", - сказал Краузе, подчеркнув, что счет должен соответствовать договору, а также быть обоснованным, но у коалиции такой уверенности нет.

В начале июня передача телеканала TV3 "Ничего личного" сообщила, что за обе международные станции Rail Baltica"- Рижский аэропорт и Рижский центральный вокзал - строителям не платили с февраля.

В "Ничего личного" было отмечено, что заключенные несколько лет назад со строителями договоры предусматривают индексацию цен, но не предполагалось, что инфляция составит 20-30%. "Заказанные работы выполнены, счета выписаны и одобрены и компанией Eiropas dzelzceļa līnijas, и Министерством сообщения, но из-за инфляции работы обошлись значительно дороже, и на оплату разницы средств нет", - сообщила передача, отмечая, что подорожание игнорировалось долгое время и достигло 39 млн евро.

Как сообщалось, строительство Рижского центрального узла Rail Baltica осуществляет общество строительных компаний BeReRix, а надзор за строительством обеспечивает Egis-Deutsche Bahn.

В свою очередь, станцию и сопутствующую инфраструктуру в Рижском аэропорту строит B.S.L. Infra, в которое входят австрийское предприятие Swietelsky и латвийские строительные предприятия ООО Binders и АО LNK Industries.

Согласно данным последнего анализа, общие затраты на строительство железнодорожной магистрали в Балтии могут составить 23,8 млрд евро, в том числе затраты на первую очередь - 15,3 млрд евро, из них в Латвии - 6,4 млрд евро. В 2017 году расходы на реализацию проекта планировались в размере 5,8 млрд евро.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !