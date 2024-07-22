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Латвия будет работать с любым президентом США, который будет избран демократическим путем, перед заседанием Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе, сказала журналистам министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство").

Глава МИД Латвии подчеркнула, что, когда президентом США уже был Дональд Трамп, в сфере безопасности в Европе было сделано много позитивного. Были инвестированы значительные средства в безопасности Европы, размещены военнослужащие.

Браже отметила, что в дипломатии не принято спекулировать, а следует основываться на фактах. От многих политиков во время предвыборной кампании можно услышать разные вещи, но по мере вступления в должность сотрудничество и работа продолжаются, сказала глава МИД Латвии.

"Мы будем продолжать работать с этим человеком и его администрацией и сделаем все, чтобы сохранить хорошие отношения и тесное сотрудничество. Это касается не только обороны, но и торговли, и дипломатических отношений," - отметила Браже.

Министр иностранных дел также подчеркивает, что Латвия будет продолжать выступать за предоставление Украине возможности наносить удары по российским военным объектам, с которых совершаются нападения на территорию Украины. Она считает, что ограничение Украины в праве на самооборону неправильно.

В воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден сообщил, что прекращает участие в предвыборной кампании и не будет претендовать вновь на должность главы государства. В качестве кандидата в президенты от Демократической партии называется вице-президент Камала Харрис, однако решение о том, что заменит Байдена за три с половиной месяца до дня выборов пока политической силой не принято.

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