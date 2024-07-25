Доходы от налогов в государственном бюджете в этом году не достигнут планируемого объема, сказал в четверг, 25 июля, в интервью Латвийскому радио министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

Глава Министерства финансов указал, что в этом году доходы от налогов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше, но отстают от планируемых на этот год.

"Доходы в бюджете будут меньше, чем планировалось", - сказал Ашераденс, добавив, что в первой половине 2024 года доходы от налогов в бюджете были примерно на 30 миллионов евро меньше, чем планировалось, однако во второй половине года могут быть на 70 миллионов евро меньше.

Министр пояснил, что такая ситуация связана с политикой, проводимой Европейским центральным банком (ЕЦБ). "Система охлаждения экономики по-прежнему включена, и нам нужно с этим считаться", - сказал Ашераденс, добавив, что при планировании бюджета ожидалось, что ЕЦБ примет решения о снижении процентных ставок раньше. В июле, напомним, ЕЦБ не стал снижать процентные ставки, оставив их на прежнем уровне.

Также министр финансов указал, что председатель Комиссии по бюджету и финансам (налогам) Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство") заявил, что не поддерживает повышение налогов, поэтому актуальным вопросом остается, как стимулировать экономический рост, не повышая налоги. "Заявления руководства Бюджетной комиссии определяют алгоритм действий правительства. Сейчас мы ищем решения, как двигаться вперед, не повышая налоги", - сказал Ашераденс.

Он также отметил, что сейчас присутствует классический конфликт между монетарной и фискальной политикой. "Монетарная политика пытается охладить экономику, но мы должны делать все возможное, чтобы удержать экономику на плаву", - отметил министр финансов.

По информации агентства LETA, за первые шесть месяцев этого года доходы в виде поступления налогов составили

7,024 миллиарда евро, что на 32,7 миллиона евро или на 0,5% меньше, чем планировалось. В то же время налоговые доходы в первой половине 2024 года были на 443 миллиона евро или на 6,7% больше, чем в первые шесть месяцев 2023 года.

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