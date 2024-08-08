Государство должно обеспечить лечение и реабилитацию детям и молодым людям, употребляющим вещества, которые вызывают зависимость. Но Бюро омбудсмена убедилось, что на практике этого не происходит. В больницах нет мест, в законах - дыры, а ответственные службы занимаются перекидыванием ответственности.

В двух недавних публикациях портал Delfi рассказывал тяжелые истории детей, которые попали в зависимость, и сложностей, которые испытывают государственные службы - на них падает основаня нагрузка по решению проблемы.

Бюро омбудсмена пришло к выводу, что в законах есть недостатки, которые не дают возможности оказания реальной помощи будущим налогоплательщикам - их необходимо срочно устранить.

"В одних законах нет разъяснениеятерминов, в других - не предусмотрено, какие опции обязательно должны быть предусмотрены, третьи законы противоречат правилам Кабинета министров", - так обрисовал сложившуюся ситуацию омбудсмен Юрис Янсонс.

В докладе отражена ситуация и анализируются причинно-следственные связи между недоработанными законами и реальной жизнью ребенка. Особенно, если сам он не мотивирован искать помощи. Особый упор был сделан на личные встречи, интервью и ознакомление с ситуацией всех сторон, вовлеченных в проблему.

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