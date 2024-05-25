Все дети рождаются хорошими. Откуда же берутся юные преступники и буллеры, алкоголики и наркозависимые, безразличные наблюдатели и самоубийцы? В Рижской думе взялись выявить источники детских проблем и придумать, как предотвращать на ранних стадиях, не доводя до стадии, когда за услугу по спасению от тюрьмы приходится платить 70 тысяч евро (реальная цена!).

Картинка, которую эксперты обрисовали на конференции "Зеркало взрослого бездействия", инициированной депутатом Иевой Бранте, - ужасающая. И это притом, что смертность в Латвии превышает рождаемость почти на сто процентов. То есть каждый ребенок — на счету. Отдельные поводы для оптимизма есть, но нет денег на масштабирование…

"Мы живем в реальности, когда молодые люди стали весьма склонны к агрессии", - признал ио Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов. И рассказал историю Яниса и Микса, в общем-то, из вполне благополучных семей. На фоне нетерпимости в обществе и попустительства родителей оба решили, что прав — сильнейший... Что мы делаем не так? Это будет изучать созданный недавно при полиции отдел по предотвращению насилия.

Рассказываем отдельные факты из детской жизни, доложенные экспертами разных сфер Латвии.

(До 30 мая в помещении Рижского думы на Ратслаукумс, 1 проходит выставка фотографий тех самых подростков сложной судьбы "Tie jau ir tikai bērni". Посмотреть ее может каждый желающий. 31 мая выставка переедет в Верманский парк, где пройдет общение с авторами и публичное обсуждение темы "Это всего лишь дети. А они наши?".)

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