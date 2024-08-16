Цена жизни онкологического больного может заключаться в упаковке лекарства, но государство отказывается его оплачивать. Пациенты с одинаковым диагнозом, но разным местом локализации опухоли, могут получить отказ в компенсации медикаментов и вынуждены просить пожертвования у общества. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на LSM.lv.

Министр здравоохранения утверждает, что причина таких отказов - в нехватке финансов, поэтому единственной надеждой этих пациентов остается поддержка общества - благотворительность.

Несколько дней назад к общественности обратилась родственница продюсера Латвийского радио Эвии Унамы. Медицинский консилиум назначил Эвии лечение препаратом, который финансируется государством для больных раком яичников, но не для больных раком груди.

Также государство отказало ей в индивидуальной компенсации. Для лечения Эвии требуется ежемесячно более 4000 евро, а годовой курс стоит 56 000 евро. В случае с Эвией общественность отреагировала быстро - не хватает всего пяти тысяч. (Пожертвовать Эвии можно здесь.)

В июне Delfi рассказывал схожую историю Модриса Тукишса из Рауны. Все попытки Модриса добиться поддержки государства на приобретение назначенного ему консилиумом врачей препарата Nivolumab оказались безуспешны - это лекарство для его онкологического диагноза не оплачивается. На его лечение при повторном призыве ziedot.lv из 34 тысяч евро собрано чуть более 600. (Пожертвовать Модрису можно здесь.)

Что говорит благотворительный фонд?

Руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта рассказывает, что в прошлом году за помощью к фонду обратились 83 онкологических больных, в этом - 95. Как отметила Диманта, с одной стороны, ситуация улучшается, все больше лекарств компенсируется, но, с другой стороны, в этой сфере по-прежнему существует большая несправедливость.

"Есть пациенты, которым оплачивают лекарства, а другим нет. Даже когда пациентки с раком груди лежат в одной палате - одной оплачивают, а другой нет, потому что у них разные мутации. Это несправедливость, которую я не понимаю. Государство должно устранить", - подчеркивает Диманта.

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