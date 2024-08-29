Если всем работникам государственного сектора нельзя будет повышать зарплаты более чем на 2,6%, это должно касаться и депутатов, однако это нельзя считать полным замораживанием зарплат, подчеркнул председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам Янис Рейрс ("Новое Единство") в интервью газете Latvijas Avīze, сообщает агентство LETA.

"Неправильно выделять какую-то категорию для полного замораживания зарплат. Правильным решением является их ограничение, но я не согласен с тем, чтобы из закона о вознаграждениях делали отдельное исключение для депутатов," - заявил Рейрс.

"В текущей бюджетной ситуации нельзя говорить о повышении зарплат для политических должностных лиц, и их придется заморозить", — также пообещала премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в социальных сетях.

"Могу сказать лично: если будут приняты решения относительно общего ограничения зарплат в госуправлении, то политики, на мой взгляд, не могут быть исключением в этой ситуации", - сказал глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс. По его словам, у депутатов фракции премьерской партии есть схожее понимание этого вопроса.

Юревицс подчеркнул, что при принятии таких решений политики должны проявлять солидарность.

Глава парламентской фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис заявил агентству LETA, что было бы справедливо проявить солидарность с остальным общественным сектором, и подчеркнул, что политики должны соблюдать те же принципы.

Правительство поддержало ограничение увеличения фонда зарплат на 2025 год не более чем на 2,6% по сравнению с планом на 2024 год, датированным 31 июля этого года.

Ограничение роста фонда зарплат относится к государственному управлению, включая самоуправления, а также государственные и муниципальные предприятия. У правительства останется право принимать решения об исключениях, например, о приравнивании зарплат сотрудников Министерства внутренних дел к зарплатам Министерства обороны.

Самоуправления также будут иметь право устанавливать исключения, если будет принято соответствующее решение думы, обосновывающее это исключение. Государственной канцелярии поручено подготовить предложение по необходимому регулированию для включения в закон о государственном бюджете на 2025 год или в пакет законопроектов о бюджете.

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