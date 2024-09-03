Депутат Сейма Виктория Плешкане, избранная в парламент от оппозиционной "Стабильности" и ранее исключенная из этой партии, присоединилась к оппозиционной "Латвии на первом месте" Айнара Шлесерса.

Правление "Латвии на первом месте" одобрило вступление Плешкане, сообщила партия агентству LETA. С присоединением Плешкане в парламентской фракции "Латвии на первом месте" будет 9 депутатов. Глава фракции Айнара Шлесерса доволен таким пополнением.

Виктория Плешкане была исключена из партии "Стабильность" во второй половине января этого года и затем работала как независимый депутат, не принадлежащий к какой-либо фракции.

Тогда, комментируя решение об исключении Плешкане, глава фракции "Стабильность" в Сейме Алексей Росликов не дал конкретного объяснения, но заявил, что "Стабильность" является единственной политической силой, которая не сотрудничает с "властным блоком", и депутаты фракции "не занимают никаких постов". "Если кто-то из нашей фракции хочет пересмотреть эту ситуацию, мы с удовольствием предоставим такую возможность," сказал лидер партии "Стабильность".

Со вступлением Виктории Плешкане в фракции "Латвии на первом месте" будут 9 депутатов: Айнар Шлесерс, Кристапс Криштопанс, Линда Лиепиня, Эдмундс Зивтиньш, Марцис Йенцитис, Рамона Петрвича, Илзе Стобова, Ричардс Шлесерс и Виктория Плешкане.

Во фракции "Латвии на первом месте" изначально было 9 депутатов. Однако вскоре после выборов лидер "Честь служить Риге" Олег Буров, избранный от "Латвии на первом месте", покинул фракцию и присоединился к коалиции, наладив сотрудничество с правительственным Союзом "зеленых" и крестьян.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !