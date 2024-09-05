Правительство Латвии должно искать возможности сокращения расходов на железнодорожный проект Rail Baltica, заявил в четверг, 5 сентября, в интервью Латвийскому радио исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономике, работающей на благо людей, и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис ("Новое единство").

Домбровскис отметил, что предполагаемые расходы на Rail Baltica за прошедшие годы многократно увеличидись, в то время как объем доступных средств в рамках конкретного финансового инструмента Европейского союза (ЕС) не увеличился и не увеличится, поэтому правительство должно оценить, как сократить расходы, поскольку не все можно будет финансировать за счет средств ЕС.

По его словам, часть Rail Baltica должна либо финансироваться из средств государственного бюджета, либо должны быть найдены более экономичные решения.

После 2027 года у ЕС будет новый многолетний бюджет, и даже тогда придется бороться за финансирвание, отметил политик, добавив, что дискуссии о новом многолетнем бюджете ЕС начнутся в следующем году, однако за этим последует несколько лет согласования и утверждения.

В свою очередь, говоря о проблемах компании airBaltic и "списании долгов" в размере нескольких сотен миллионов евро перед первичным публичным предложением акций предприятия и привлечением инвестора, Домбровскис подчеркнул, что это вопрос компетенции правительства Латвии.

Он признал, что уже были судебные разбирательства по поддержке airBaltic и сейчас правительство должно рассмотреть такие возможности. В то же время политик отметил, что латвийское государство оказало поддержку своей национальной авиакомпании, как это сделали многие страны во время пандемии Covid-19, поскольку предприятие понесло большие убытки.

Как сообщала немецкая газета Die Welt, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен также склоняется к тому, чтобы сохранить в новом составе комиссии четыре должности вице-президента, в том числе предложить Домбровскису ответственность за расширение и восстановление Украины.

Домбровскис заявил, что разговоры о возможном распределении постов в новом составе ЕК - всего лишь спекуляции. "Я ничего не могу подтвердить из этого", пока председатель ЕК не сделает официальное предложение, что может произойти на следующей неделе или еще через неделю, сказал еврокомиссар.

По словам политика, фон дер Ляйен не просила Латвию предложить двух кандидатов на должности комиссаров, по одному каждого пола, и эта просьба относилась к тем странам, которые выдвинули не работавших ранее в ЕК кандидатов, но они на эту просьбу не ответили.

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