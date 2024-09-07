Пока не будут установлены правила, порядок и критерии для использования специальных авиарейсов, а именно - кто может ими пользоваться, для каких целей и на каких условиях - ими пользоваться нельзя, заявил в интервью агентству LETA новый директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс.

Райвис Кронбергс занял должность директор Госканцелярии после того, как в должности был понижен, а затем покинул сферу госуправления Янис Цитсковскиса. Отставка Цитсковскиса стала результатом скандала вокруг специальных авиарейсов экс-премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

Кронбергс признал, что эта ситуация, включая понижение в должности Цитсковскиса, оказала значительное эмоциональное и финансовое влияние на сотрудников Госканцелярии, а также отметил, что "эмпатия в некоторых моментах была подорвана".

Кронбергс также выразил мнение, что все директора Госканцелярии теряли свои должности из-за конкретных ситуаций менеджмента со стороны сотрудников.

"Директор канцелярии доверился своей команде, что все в порядке, но оказалось, что не все так хорошо. В этой или другой ситуации его должность была утеряна из-за команды", — сказал Кронбергс.

Он объяснил, что сейчас у Госканцелярия есть задачи, проистекающие из ревизии Госконтроля, а также из задания со стороны Генеральной прокуратуры. Есть и резолюция премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") в отношении разработки нормативных актов о том, что представляют собой спецрейсы и кто им может пользоваться.

Кронбергс сообщил, что эти правила могут вскоре "попасть в оборот" министерств и будет проведено общественное обсуждение.

"Когда будут установлены такие правила, каким должностным лицам и в каких случаях можно использовать эти специальные рейсы, в каждом министерстве должны быть критерии, когда можно заказать что-то подобное, оценивая, конечно, целесообразность, эффективность и возможность использования коммерческого рейса в конкретном случае", - отметил директор Госкацелярии.

Кронбергс привел в пример ситуацию - происходит нечто экстренное, когда необходимо срочно вызвать премьер-министра или президента, или спикера парламента, и это нужно срочно организовать. Также спецрейс может быть организован при необходимости срочного возвращения премьера в случае чрезвычайной ситуации, когда нет других вариантов. Это также может быть приглашение другой стороны, когда какая-то часть расходов оплачивается, добавил Кронбергс.

Если в Кабинете Министров будет принят внешнее регулирование, то также потребуется внутренний норматив для каждого конкретного учреждения, который будет определять, кто организует эти рейсы — кто заявляет, кто контролирует, кто оценивает, анализирует и так далее. "Но сегодня, завтра и послезавтра, пока такого регулирования нет, ими пользоваться нельзя", — сказал Кронбергс.

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