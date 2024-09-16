С 18 по 22 сентября у 1-ой Рижской бригады Земессардзе стартует активная фаза военных учений в рамках государственного оборонного мероприятия Namejs 2024. В ходе него жители могут наблюдать усиленное перемещение военнослужащих и военной техники, — включая Ригу, Бауский и Кекавский край, Огрский и Ропажский край, и окрестности Закюмуйжи.

Во время учений можно будет увидеть передвижение солдат и военной техники в Риге, особенно в районах Волери, Даугавгриева, Агенскалнс, Торнякалнс, Кундзиньсала, Саркандаугава, Чиекуркалнс, Тейка, Дарзциемс и Латгальском предместье.

Вне военных полигонов будут использоваться только учебные боеприпасы и средства имитации боевых действий, которые создают шум, но не угрожают здоровью и жизни людей и не наносят ущерба окружающей среде. Учения пройдут на заранее согласованных территориях.

В ходе учений будет отрабатываться готовность солдат и военнослужащих Земессардзе выполнять задачи по защите государства и охранять важные объекты в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой, Государственной службой охраны окружающей среды, Рижской муниципальной полицией, Государственной полицией, Службой неотложной медицинской помощи, Баускской больницей, Рижской 2-й больницей, Больницей травматологии и ортопедии, Клинической университетской больницей им. Паула Страдиня, Управлением Рижского свободного порта, муниципальными структурами Rīgas meži, Rīgas satiksme, Рижским самоуправлением и Государственной пограничной охраной.

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