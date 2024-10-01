Нужно думать о том, как привлечь на рынок труда около 15 000 молодых людей в возрасте от 15 до 26 лет, которые сейчас не учатся и не работают, подчеркнул в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК).

"Нам нужно максимально постараться брать ту рабочую силу, которая есть в Латвии", - отметил он, добавив, что необходимо думать о том, кто будет работать здесь в будущем. Аугулис хотел бы, чтобы жители Латвии сами могли бы содержать себя и свою страну.

Министр подчеркнул, что важно способствовать рождаемости в стране, так как в последние годы, несмотря на поддержку, наблюдается лишь ее спад.

Комментируя идею о возможном сокращении отпуска по уходу за ребенком, Аугулис отметил, что он пытался обрисовать гипотетическую идею относительно пособия по уходу за ребенком, но ни разу не думал о сокращении отпуска по уходу за ребенком.

"Мы раскидываемся многими гипотезами во время мозгового штурма, чтобы понять, как правильнее действовать относительно способствования демографии", - заявил министр.

По его мнению, в бюджете следующего года правительство решило пойти по пути поддержки родителей с детьми.

Агентство LETA ранее сообщало, правительство согласилось увеличить пособие работающим родителям в следующем году с 50% до 75% от размера выделенного родительского пособия.

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