Построенный при поддержке структурных фондов, но до сих пор пустующий SPA-центр в Резекне - символ стиля планирования развития города, заявила в большом интервью агентству LETA глава временной администрации самоуправления Гуна Пуце. В повестке дня администрации хватает и других проблемных вопросов, и не исключены "сюрпризы", оставшиеся в наследство от распущенной Думы. И тем не менее Гуна Пуце признает, что прежнюю власть, невзирая на скандалы, поддерживает часть горожан, что может отразиться на результатах июньских выборов в самоуправление.

Резекненская городская дума была распущена летом этого года после череды скандалов - отстранения от должности мэра Александра Барташевича, обвинений в нецелесообразном расходовании средств, срыве сроков утверждения городского бюджета. Подробности "Резекненской эпопеи" - здесь.

Сейчас в Резекне - до выборов в самоуправления в июне 2025 года - работает временная администрация. Подобно тому, как это было четыре года назад в Риге после смещения Нила Ушакова.

Без госзайма справиться невозможно

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