На минувшей неделе после интервью министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) порталу Delfi большое внимание привлекла новость о том, что министерство рассматривает возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком с полутора лет до одного года. Теперь министр отрицает, что вообще это говорил, и называет это дезинформацией. Фактчекеры Re:Check сделали вывод, что это не совсем так. Вопреки словам Аугулиса, журналистки Delfi спрашивали его именно о сокращении отпуска по уходу за ребенков, и из ответов министра можно было сделать вывод, что Министерство благосостояния рассматривает вероятность сокращения пособия по уходу за ребенком и, соответственно, декретного отпуска.

Во вторник, 1 октября, в передаче "Утренняя панорама" на LTV Аугулиса попросили объяснить, как его высказывания [о сокращении отпуска по уходу за ребенком] в интервью Delfi совместимы с целью улучшения демографической ситуации в Латвии. Министр отрицал, что говорил об идее сокращения декретного отпуска:

"В интервью Delfi, где мы говорили о гипотетических возможностях будущего, ни разу не шла речь о сокращении отпуска по уходу за ребенком, а о том, что именно и каким образом делать с пособием по уходу за ребенком. Это две разные вещи. Сейчас в обществе распространяется дезинформация. Мы планируем бюджет на следующие четыре года, ничего подобного не предусмотрено, но, очевидно, есть часть общества, которая заинтересована в том, чтобы каким-то образом приподнести это как факт".

Действительно ли была распространена дезинформация и в передаче не говорили об отпуске по уходу за ребенком? 24 сентября журналистки Delfi дважды задали Аугулису вопрос конкретно об отпуске по уходу за ребенком. Сначала о том, какова позиция Минблага касательно желания работодателей сократить его, а чуть позже о том, как сокращение отпуска на треть воспримут молодые родители. Так что неправда, что "ни разу не шла речь о сокращении отпуска по уходу за ребенком".

На первый вопрос Аугулис ответил, говоря о возможности сокращения периода выплаты пособия по уходу за ребенком: "То, что мы рассматриваем в отношении пособия по уходу за ребенком… Сейчас, если он [период выплаты] составляет полтора года, то нужно смотреть в направлении, чтобы он составлял год. Но мы можем это сделать только в том случае, если сможем обеспечить и услуги нянь, и дошкольные учреждения - будь они частные или муниципальные - с возраста одного года или, в худшем случае, с полутора лет".

В свою очередь, на второй вопрос о реакции родителей он ответил: "Мы, вероятно, оставим возможность выбора, но мы хотим, чтобы увеличилась занятость".

Хотя министр не упоминал в своих ответах слово "отпуск", из контекста следует, что речь шла как о пособии, так и об отпуске. Аугулис упомянул о намерении сократить "пособие" с полутора лет до одного года. Пособие по уходу за ребенком родители получают не полтора, а два года (в последнее полугодие оно значительно меньше). Поэтому его нельзя сократить с полутора лет. В свою очередь, отпуск по уходу за ребенком длится полтора года. Также министр сообщил, что пособие можно сократить только в случае, если родителям будут предоставлены услуги нянь и дошкольных учебных заведений, что важно в случае более короткого декретного отпуска.

Между тем, в эфире "Утренней панорамы" Аугулис утверждал:

"Ни в правительстве, ни в нашем министерстве не было дискуссии о том, что что-то должно быть сокращено. Мы говорили о гипотетических предположениях на будущее".

Однако уже в упомянутом интервью Spried ar Delfi Аугулис сказал другое: "То, что мы рассматриваем в отношении пособия по уходу за ребенком… Сейчас, если он [период выплаты] составляет полтора года, то нужно смотреть в направлении, чтобы он составлял год". На вопрос о том, можно ли решить этот вопрос в Сейме нынешнего созыва, министр ответил согласием: "Я допускаю, что мы могли бы это сделать и сделаем это в контексте реформы пособий по уходу за ребенком в ближайшие годы". После этого он отметил, что мог бы начать продвижение в Сейме предложения о сокращении "пособия по уходу за ребенком".

Команда Re:Check в письме спросила советницу Аугулиса Даце Гулбе о том, почему министр отрицает, что в передаче на Delfi TV шла речь об отпуске по уходу за ребенком, и почему он говорит, что в министерстве не обсуждалось сокращение отпуска. Гулбе лишь отметила, что "в разговоре с Delfi.lv", отвечая на заданный вопрос об отпуске по уходу за ребенком, министр дал гипотетический ответ в контексте видения отдаленного будущего.

Вывод: Аугулис говорит неправду, что в интервью Delfi не говорилось об отпуске по уходу за ребенком, поскольку во время передачи журналистки спросили об этом дважды. Отвечая на эти вопросы, министр благосостояния упомянул не отпуск, а пособие за уходу по ребенком, но из контекста следовало, что может быть сокращен и отпуск по уходу за ребенком. Однако неправда, что министр говорил лишь о гипотетическом варианте в отдаленном будущем.

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