Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ведомственную проверку в связи с утверждениями в снятом командой российского оппозиционера Алексея Навального фильме о том, что сотрудники латвийских правоохранительных учреждений, возможно, в обмен на взятки помогали бывшему российскому олигарху Леониду Невзлину организовывать атаки на оппонентов Кремля, сообщили агентству LETA в KNAB.

Агентство LETA также связалось с Бюро внутренней безопасности (IDB), чтобы выяснить, будет ли оно оценивать прозвучавшие в фильме предположения. В бюро ответили, что IDB понимает повышенный интерес к этой информации, но не может предоставить более подробных комментариев.

18 сентября министр внутренних дел Рихардс Козловскис заявил телеканалу TV3, что Латвия очень серьезно и ответственно воспринимает и оценивает высказанные в фильме утверждения о возможном подкупе сотрудников латвийских правоохранительных учреждений. Козловскису сначала казалось, что создатели фильма "сделали коктейль" из различных фактов, пытаясь сыграть в какую-то игру, в результате чего обвинения в адрес латвийских стражей порядка выглядели ложными.

Как сообщалось ранее, в недавно вышедшем фильме соратники Навального утверждают, что получили переписку Невзлина, из которой следует, что он организовал нападение на Леонида Волкова. Кроме того, к деятельности Невзлина причастны сотрудники правоохранительных учреждений Латвии.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) также установил из переписки Невзлина, что он участвовал в организации нападения на директора фонда Ивана Жданова в Женеве и на жену российского экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

В фильме также утверждается, что Невзлин вместе со своим сообщником Анатолием Блиновым с помощью взяточничества добился возбуждения уголовного дела против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. В своей переписке они обсуждали рижских прокуроров, которые смогли бы им помочь. В ФБК утверждают, что не поверили этому, но сам Ашурков им рассказал, что в марте в Лондоне его вызвали в полицию в качестве свидетеля, где вместе с британскими полицейскими его допрашивали следователи полиции Латвии и прокурор одного Рижского района.

Сам Ашурков сообщил латвийским СМИ другую информацию, а именно о том, что латвийские правоохранительные учреждения его допрашивали по поводу покупки особняка, принадлежавшего российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и банку PNB, в отношении которого идет расследование по факту банкротства.

Банкротство банка PNB расследует Госполиция, а администратор неплатежеспособности начало судебное производство, в ходе которого он надеется взыскать с бывшего рыководства банка убытки в размере более 30 миллионов евро. Программа de facto сообщала, что убытки в размере 31,5 миллиона евро связаны с решением банка освободить владельца Гусельникова от долга в размере более 12 миллионов евро, а его брата - поручиельства в 1,3 миллиона евро. Между тем, 7,2 миллиона евро банк перечислил адвокатам Гусельникова в США. Также банк продал свою дочернюю фирму Calleri Limited, которой принадлежал изысканный особняк на окраине Лондона, не требуя немедленной оплаты. Стоимость дома оценивалась в 10 миллионов евро. В качестве покупателя указан именно проживающий в Лондоне Владимир Ашурков.

В Госполиции агентству LETA ранее заявили, что проинформированы о фильме и прозвучавших в нем утверждениях. "Мы категорически отвергаем обвинения в коррупции полицейских. До получения оценки компетентных учреждений Госполиция воздержится от дальнейших комментариев", - заявили в полиции.

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