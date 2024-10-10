Латвийскому государству следует пересмотреть нынешнюю систему защиты прав человека, особенно в связи с правами, изложенными в 3-й статье Всеобщей декларации прав человека. "Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность", - говорится в открытом письме активистов, которые просят рассматривать "по существу" обвинения в организации незаконного пересечения границы для группы людей в отношении руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem Иевы Раубишко.

Ранее сообщалось, что прокурор Латгальского районного суда в Резекне во время судебных прений потребовал приговорить Раубишко к одному году и шести месяцам лишения свободы.

В январе прошлого года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких сирийцев, которые длительное время находились возле латвийско-белорусской границы, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Упомянутые люди несколько раз пересекли границу Латвии и Беларуси с целью попросить убедища, но были перенаправлены обратно на территорию Беларуси.

После того, как ЕСПЧ принял решение о введении временных мер в отношении упомянутых соискателей убежища - не высылать их с территории Латвии и обеспечить едой, водой, одеждой, медпомощью и временным жильем, - Раубишко вместе с членом организации Gribu palīdzēt bēgļiem Эгилсом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться в исполнении решения суда, а также в том, что граждане Сирии получат необходимую гуманитарную помощь. По факту этих действий был начат уголовный процесс, а Раубишко впоследствии обвинили в организации незаконного пересечения границы группой лиц.

В открытом письме говорится, что действия Раубишко по оказанию помощи людим, находившимся в опасной для жизни ситуации, были смелым и гуманным шагом, который соответствует универсальным ценностям и принципам Конвенции ООН о беженцах. "Действия Иевы - это не только помощь беженцам, но и демоснтрация защиты прав человека, даже тогда, когда сущестуют юридические и институциональные преграды", - отмечают авторы письма.

Письмо адресовано президенту Эдгару Ринкевичу, спикеру Сейма Дайге Миерине (СЗК), депутатам Сейма и премьер-министру Эвику Силине ("Новое Единство"). Авторы письма призывают высших должностных лиц Латвии рассмотреть дело Раубишко "по существу, а не формально", обращая внимание на значимость прав человека и человеческой жизни в более широком контексте. В письме также высказывается призыв к латвийским законодателям о создательстве правовой базы, которая поддерживает гуманные действия в подобных ситуациях.

"Этот конкретный случай - возможность для Латвии показать свою приверженность защите человеческой жизни и достоинства. Этот случай является прецедентом в защите прав челвоека в Латвии и потенциально влияет на отношение государства к беженцам и людям, которые им помогают, в будущем", - уверены авторы письма.

Письмо подписали уже более 420 человек. Следующее заседание суда по делу Раубишко состоится 30 октября в 14.30. На нем она скажет свое последнее слово.

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