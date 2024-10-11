Не проработав на новой должности и трех месяцев, руководитель департамента спорта Министерства образования и науки (IZM), известный пляжный волейболист Александр Самойлов уехал за границу заниматься частным бизнесом. Правда, за свое участие в этом бизнесе Самойлов, как это следует из его декларации, зарплату не получает.
Не пробыв в своем кресле и половины положенного чиновнику шестимесячного испытательного срока, Самойлов отправился на Майорку, где проходит лагерь по пляжному волейболу компании Beach Box. По информации организаторов, Самойлов пробудет на пляжах Майорки до конца октября: он анонсирован как один из тренеров и его услуги включены в предложение трех лагерей.
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