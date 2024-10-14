В последние дни в социальных сетях и в переписке разных учебных заведений родители активно обсуждают "новость" о том, что в рижских школах якобы распространяются новые наркотики в форме желейных конфет, которые могут быть "смертельно опасны" для детей. Что показало расследование?

"Информация получена из Рижской центральной гуманитарной средней школы и Начальной школы музыки и искусства в Берги. Среди рижских детей распространяются новые наркотики в виде желейных конфет. Результаты могут быть летальными. Фотографии вскрытых упаковок прилагаются. Мы будем внимательны и обеспечим безопасность школьников, предотвратив распространение наркотиков", - говорится в сообщении, которое распространяется как в различных социальных сетях, так и на форумах.

Ссылаясь на то, что сообщение было получено из "рижских школ", его стали распространять и за пределами столицы. Например, медсестры Икшкильской средней школы разместили его в системе e-klasе, призывая родителей обсудить эту тему с детьми. К письму было прикреплено фото с конфетами, которое сейчас гуляет по интернету...

Что по этому поводу говорят в школах и Госполиции? А такие конфеты, вообще, существуют?

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