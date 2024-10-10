После госэкзаменов в школах Латвии выпускники подали более 2000 апелляций на свои оценки. Их рассматривали до 11 сентября. Чаще коррекции были небольшие. Но в 61 случае исправления оценок изменили судьбы школьников — одни не остались на второй год в 9-м классе, другие получили диплом о среднем образовании. Но все эти молодые люди потеряли время, чтобы занять место в средней школе или поступить в вуз. Рассказываем, с чем было связано улучшение (или ухудшение) оценок после апелляции, по каким предметам это случается чаще и как избежать проволочек.
Школа недооценила (переоценила) устную часть… Произошла ошибка при вводе в инфосистему… Попался неопытный оценщик… Подали не тот листок… В некоторых случаях выпускник сам в силах не допустить ошибки в оценивании своего госэкзамена (быть внимательнее), в других — ему просто не повезло, ошибся кто-то другой. И тогда единственная надежда восстановить справедливость — подать апелляцию на оценку в Госцентр содержания образования (VISC). По закону ее могут рассматривать до месяца.
Портал Delfi писал про ситуацию с апелляциями в прошлом году. Тогда прошений о пересмотре оценок было в 9 раз больше, чем годом ранее. Ведь необходимый минимум для сдачи экзамены подняли с 5 до 10%, а саму формулу экзамена существенно изменили. Несколько мам 9-классников пожаловалось Delfi, что из-за долгой апелляции их дети теряли места в средней школе, а 12-классники не успевал подать документы в зарубежные вузы.
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Министерство образования признало свои ошибки. Министр Анда Чакша обещала усовершенствовать систему. В итоге тем, кто подал апелляции быстро и правильно, их рассматривали за две недели.
Самих апелляций в этом году стало ВДВОЕ БОЛЬШЕ: 438 (0.8%) - за 9-й класс и 1618 (2,7%) — за 12-й класс. Кому-то ответили быстрее, но многие школьники снова провели лето на нервах, не зная, получат ли они аттестаты об основном или среднем образовании.
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