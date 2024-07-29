В этом году количество школьников, которые не сдали централизованный экзамен по математике, взяло новый рекорд. 10-процентный барьер не смогли одолеть 654 девятиклассника, а 15-процентный минимум - аж 2700 выпускников средних школ. Портал Delfi поговорил с опытными учителями математики — те видят проблемы как со стороны государства, так и со стороны семей. А вот Госцентр содержания образования считает, что они все делают правильно.

На вопрос, чем он планирует заниматься, ребенок ответил, что не пойдет в девятый класс в третий раз, а подождет восемнадцати лет (после этого возраста основное образование можно не продолжать) и поедет работать в Германию. Так определил свою судьбу бывший ученик Приежмалской основной школы, где экзамен по математике не сдали двое учеников. Один из них — второй год подряд. И ответ на апелляцию оставил оценку без изменений.

"Семья очень переживает. Третий раз ребенок в девятом классе учиться не будет. Его просто выкинули из жизни. Он с радостью пошел бы учиться какой-нибудь профессии, но невозможно. Печально!" - комментирует директор школы Сандра Ракова.

Таких детей в Латвии немало. И проблемы большинства из них можно было бы решить — для этого нужна совместная работа над ошибками.

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