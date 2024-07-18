Латвия готовится смягчить требования к учителям в школах: для преподавания второго иностранного языка будет достаточно уровня B2. Дело в том, что в стране не хватает преподавателей официальных языков ЕС - а спрос на них из-за того, что школы все чаще отказываются от русского как второго иностранного, стремительно растет.

Проект Правил Кабинета министров, предусматривающий снижение требований к учителям, еще не рассмотрен правительством. Он предполагает, что преподавать второй иностранный язык в школе сможет учитель, у которого есть какое-либо высшее образование, категория владения соответствующим языком B2, а также свидетельство о том, что пройдены 72-часовые педагогические курсы или языковые курсы, организованные признанными и аккредитованными учебными заведениями. С документом, разработанным Министерством образования и науки, можно ознакомиться на портале правовых актов (TAP).

На начало 2023/2024 учебного года в латвийских школах, по данным Министерства образования и науки, не хватало 1031 учителя. "Большое количество вакансий педагогов затрудняет полноценную реализацию внедрения содержания, а также ставит под угрозу устойчивость отрасли в целом. Нехватка кадров создает перегрузку работающих педагогов, а также ухудшает возможности учащихся получать качественное образование", - признает Министерство образования и науки в аннотации к проекту документа.

Констатируется и то, что не хватает учителей иностранных языков. Ситуация усугубляется 118-й статьей Переходных правил к Закону "Об образовании": она предусматривает отказ от преподавания русского языка как второго иностранного и переход на преподавание в этом качестве официальных языков Европейского союза - немецкого, французского, испанского и так далее.

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