"Домашек" нет, оценок нет, можно не посещать… С этого года 1-е, 4-е и 7-е классы школ нацменьшинств перешли на латышскую программу обучения. Родной язык стал необязательным предметом – это часть "образования по интересам". Государство и город оплачивают до трех часов в неделю. Пока есть интерес. Обычно урок ставят нулевым или в конце учебного дня. Портал Delfi поговорил с учителями, родителями и детьми о том, как прошел "интересный" год. Очень по-разному.

"У нас русский стоял нулевым уроком. Многие не могли проснуться. На последний урок в этом году собралось всего три человека. Я звонила с вечера одноклассницам, звала, а они говорят: мы не успеем голову помыть", - сообщила семиклассница Лена, ученица одной из русскоязычных центральных школ.

Лена честно признается, что и сама не раз выбирала дольше поспать. Да, урок интересный, учительница старается, но подъем в шесть утра не вдохновляет. Тем более что впереди — еще девять трудных уроков. К тому же именно на нулевые уроки многие учителя назначают консультации, если ты проболел тему или не написал контрольную. А это обязательная часть программы. К тому же многим пришлось усилить работу над латышским языком — с репетитором или на консультациях.

Напоминаем, что для перешедших на латышскую программу классов — 1-го, 4-го и 7-го — государство и самоуправления оплачивают до трех факультативов родного языка и культуры сверх того, что выделяется на обычные кружки. Цель программы — заинтересовать школьников в сохранении и развитии национального языка и истории культуры.

Некоторые школы в приоритет ставили не уроки языка, а поддержку народного творчества — фольклорных ансамблей, театральных студий, музыкальных и танцевальных коллективов.

Занятия эти необязательные, отметки за них никто не ставит — важно желание и возможности детей, родителей и самих школ. Возможности нашлись не у всех. Сохранить интерес до конца года тоже удалось не каждому.

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