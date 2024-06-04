В прошлом учебном году централизованные экзамены в 9-х классах не сдал 881 ученик. Им не выдали сертификат об окончании основной школы и оставили на второй год — учить все заново и сдавать все экзамены. С 1 сентября Министерство образования намерено запустить новую формулу "выравнивающего года". Порталу Delfi рассказали, что это будет, как это будет оплачиваться и можно ли остаться на третий год.

До недавнего времени выпускникам 9-х и 12-х классов необходимо было сдать экзамены на 5% из максимальных 100%, чтобы получить аттестат об основном или среднем образовании. С прошлого учебного года минимальный порог стали поднимать. Планировалось, что каждый год он будет вырастать на 5%, пока не дотянется до 20%, что все равно ниже, чем в среднем по Евросоюзу.

Уже на первом шаге, когда выпускной балл подняли до 10%, число неуспевающих в Латвии критически выросло. Свою усложняющую роль сыграло и то, что реформа Skola-2030 изменила содержание экзаменов, а оценки теперь выставляются по новой формуле в процентах. В итоге проходные 10% не гарантируются даже "четверками" и "пятерками" по итогам года. Кроме того, выпускники школ нацменьшинств, которые обучались по билингвальной программе, в прошлом году впервые экзаменовались наравне с 9-классниками латышских школ...

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