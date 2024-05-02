"Во втором по величине городе Латвии больше не будет средней школы, где все дети с 1-го по 12-й класс учатся на латышском языке!" Решение об "оптимизации" единственной латышской средней школы Даугавпилса пришлось на начало полномасштабного вторжения России в Украину. Фон был крайне эмоционален: письмо президенту, пикеты, протесты... Несколько тише звучали возражения второй оптимизируемой школы — нацменьшинств. Портал Delfi поговорил с руководством школ и родителями, как это было и что в результате.

Если в Юрмале скандальный процесс ликвидации и соединения латышской и "русской" школ еще в самом разгаре (читать здесь), то Даугавпилс опередил курорт на два года. И тоже было громко.

24 февраля 2022 года после нескольких месяцев волнений Даугавпилсская дума приняла решение: после ликвидации четырех учебных заведений создать новое Daugavpils Valstspilsētas vidusskola (Даугавпилсскую среднюю школу города государственного значения), в котором соединили два детсада и бывшие средние школы - 12-ю (латышскую) и 10-ю (нацменьшинств). Возглавил конгломерат на пять зданий бывший завуч 12-й Илмарс Зучикс. Бывшие директора стали его заместителями.

"Высказанное мнение, что с латышским языком и средой ситуация станет лучше, не выдерживает никакой критики. Никакого обоснования, никакого анализа, никаких цифр в проекте нет. Единственная цифра в тексте, что с 2031 года обучение будет проходить только на латышском языке", - возмущался тогда один из активистов протеста - директор городской музыкальной школы Айварс Брокс. Против выступали многие родители и педагоги. Громких и даже обидных заявлений тогда было высказано много. Критически высказывались президент Левитс, министр образования Муйжниеце и депутаты Сейма.

Тогда, в начале 2022 года, самоуправление Даугавпилса затеяло настоящую (до)школьную революцию - оптимизацию 24 образовательных учреждений: всем не хватало учеников, учителей и спецпедагогов. Негодующие родители назвали эти решения "соединить ежей с удавами". В итоге в городе возникла серия учебных заведений с оптимистичными названиями - "Школа возможностей", "Школа дружеского призыва", "Школа наук"...Перед началом процесса родителей анкетировали, но насколько учли их мнение?

Бывшая директор 10-й школы нацменьшинств Валия Сална уверена: полный перевод на госязык надо было делать еще в начале 90-х — теперь все стало нервно, больно, усугублено обидами, множеством других реформ и бесконечных проверок.

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