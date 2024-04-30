В то время как политики не могут договориться о реформе школьной сети, в Юрмале уже происходит реорганизация. Яундубултская основная школа и Пумпурская средняя школа будут реорганизованы в одну Пумпурскую среднюю школу. Хотя окончательное решение было принято городской думой два месяца назад, совет Пумпурской школы не сдается. Он готов обратиться в Конституционный суд. Тем временем Яундубултская основная школа рассматривает реорганизацию как "оптимально разумный вариант".
В контексте реформы история этой школы особенная. Во-первых, из всех муниципальных решений о реорганизации или закрытии образовательных учреждений, согласованных в этом году с Министерством образования и науки (МОН), это единственный случай, когда школы будут реорганизованы в одну новую школу. Во-вторых, в одной школе реализуется программа национальных меньшинств, а в другой преподавание ведется на латышском языке. Это придает реорганизации еще больший эмоциональный оттенок.
История обеих школ также привлекла внимание Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA). Инга Ванага, глава профсоюза, заявила порталу Delfi, что там все политизировано. В то же время она подчеркивает, что нужно считаться с закрытием и реорганизацией школ. Этого требует демографическая ситуация.
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