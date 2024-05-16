Конституционный суд Латвии (КС) отложил вынесение решения по вопросу полного перевода частных школ и детсадов на латышский язык. У судей остались невыясненные вопросы по поводу детей младшего дошкольного возраста - самой чувствительной и эмоциональной группы. В том числе, плачущей двухлетней девочки, которую педагоги не могли успокоить на госязыке и боялись употреблять родной язык. Следующее заседание - 6 июня.
С 16 марта по 16 апреля Конституционный суд в публичном формате рассмотрел соответствие Сатверсме полного перевода на госязык частных школ и детсадов. Иск подал юрист Тенгиз Джибути, от лиц двух своих детей - 3-летнего Доминика и 13-летней Даны. В течение пяти дней в суд вызывали представителей самих учебных заведений (частных и публичных) и министерства образования, так и экспертов в области права, педагогики, детской психологии, социологии.
Оглашение решения КС можно посмотреть в прямой трансляции.
24 апреля в письменном виде рассмотрели подобное дело о публичных школах — заявления подали несколько латвийских семей. Решение по нему будет оглашено позже.
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