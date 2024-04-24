Готовы ли русские дети сразу и полностью погрузиться в латышскую среду детского сада и потом школы? А учебные заведения готовы? Возможны ли психологические травмы? А падение качества образования? Достаточно ли изучать язык нацменьшинств в кружке? Сегодня Конституционный суд рассмотрит дело о полном переводе публичных школ и детсадов на латышский язык. Рассказываем, на какие аргументы они будут опираться.

С 16 марта по 16 апреля Конституционный суд в публичном формате рассматривал соответствие Сатверсме полного перевода на госязык частных школ и детсадов — иск подал от лиц двух своих детей юрист Тенгиз Джибути. В течение пяти дней в суд вызывали представителей самих учебных заведений (частных и публичных) и министерства образования, так и экспертов в области права, педагогики, детской психологии, социологии.

Портал Delfi подробно рассказывал о событиях в суде. Читайте:

Решение по этому процессу будет оглашено 16 мая.

24 апреля подобное дело о публичных школах — заявления подали несколько латвийских семей - будет рассматриваться в письменном виде. Ведь практически все эксперты высказывались как по поводу частных школ и детсадов, так и по поводу публичных.

Решение по этому процессу будет оглашено 24 мая.

Рассказываем коротко, какие аргументы за и против лежат на столе Конституционного суда.

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