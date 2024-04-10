Билингвальная среда в детсадах — лучший способ освоить латышский язык. Но если дома общаются только на русском, то в детсаду нужно 100% латышского, чтобы уравновесить. Об этом Конституционному суду сообщила доктор филологических наук Даце Маркус. Она изучала достижения нацменьшинств в изучении госязыка в детсадах.

Конституционный суд Латвии (КС) рассматривает заявление отца двух детей юриста Тенгиза Джибути, который оспорил новую норму Закона об образовании от 2022 года, предсматривающую полный перевод частных школ и детсадов на госязык. 24 апреля КС также оценит языковую реформу в отношении публичных школ.

Месяц назад Консультативный комитет Рамочной Конвенции по защите прав нацменьшинств при Совете Европы высказал свое мнение, в котором не одобрил исключение большинства языков нацменьшинств из образования к 2025 году.

Привлеченные эксперты доказывают обратное: образование только на латышском языке с возможностью факультативного изучения языков нацменьшинств — лучшая модель для всех жителей Латвии.

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