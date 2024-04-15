Политика одного публичного языка для всех не ведёт к сплочению. Предыдущие исследования, опубликованные на сайте министерства образования, приветствовали билингвальное образование. Полный перевод обучения на госязык в Латвии проходит без научной базы. Наблюдается культурная деградация, которая ведет к маргинализации русского меньшинства. С такими заключениями выступил перед Конституционным судом этносоциолог Владислав Волков.

Ведущий исследователь Института философии и социологии ЛУ Владислав Волков входит в Консультативный совет по вопросам образования нацменьшинств. В этом качестве его и пригласили в Конституционный суд на четвертый день рассмотрения заявления отца двух детей юриста Тенгиза Джибути, который оспорил новую норму Закона об образовании - про полный перевод частных школ и детсадов на госязык.

Перед ним все представители частных школы и детсада говорили о серьезных недоработках реформы, но приглашенные судом эксперты — по психологии, педагогике и филологии, а также экс-президент Латвии Эгилс Левитс, который выступил как международный эксперт права — исключительно хвалили реформу (подробности - здесь).

Они обращали внимание на то, что государство сохранило возможность изучения предметов национальной идентичности в школе и детсаду — языка, литературы, культуры, истории. Правда, для неофициальных языков ЕС и стран, с которыми у Латвии нет особого межправительственного договора, эти предметы доступны только в неформальном образовании — такая ситуация на сегодня с русским и белорусским языком. Но тут виновата историческая и геополитическая ситуация, говорили эксперты.

Мнение Владислава Волкова заметно отличалось от предыдущих спикеров. И по его словам, на печальные выводы у него есть научная база, тогда как у составителей реформы ее не видно.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram