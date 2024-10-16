В системе государственных пенсий Латвии необходимы улучшения, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

Он отметил, что за 17 лет инвестиции в систему государственных пенсий принесли лишь 4%, что свидетельствует о необходимости улучшений. "Если за 17 лет банки могут заработать 4%, мне кажется, что-то не в порядке", - заявил министр финансов.

На вопрос о том, планируется ли полностью пересмотреть систему государственных пенсий, Ашераденс ответил отрицательно. "Не, у меня нет таких планов, но с точки зрения того, как будут определяться процентные ставки для банков или управляющих, да, абсолютно", - заявил министр финансов.

Ашераденс также подчеркнул, что управляющие средствами должны быть заинтересованы в росте пенсионного капитала.

"По-моему, эта система работает не очень хорошо. Понятно, что нужно посмотреть, что там необходимо исправить. Постараемся за четыре года навести порядок", - заявил Ашераденс.

Как сообщалось ранее, правительство 8 октября поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки в Закон о государственных пенсиях, предусматривающие, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт со второго уровня пенсий будет перенесен на первый пенсионный уровень.

В аннотации министерство поясняет, что поправки позволят снизить налог на рабочую силу и, возможно, поспособствуют увеличению размера будущих пенсий по старости.

Также в аннотации к законопроекту подчеркивается, что в 2023 году 18 418 участников схемы государственных пенсий прекратили участие во втором пенсионном уровне в связи с обращением за пенсией по старости. Средний стаж участия этих лиц во втором пенсионном уровне составил 17,3 года, и за это время в среднем на одного участника было внесено 5156,27 евро, а накопленный пенсионный капитал в среднем составил 5360,75 евро. Таким образом пенсионный капитал увеличился на 4%.

Решение о принятии поправок еще предстоит принять Сейму.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !