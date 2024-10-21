Столичное самоуправление оценивает рекламу и афиши в соответствии с новой интерпретацией Министерства юстиции и духом времени, заявил агентству LETA вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение), комментируя обвинения директора Рижского театра имени Михаила Чехова Даны Бйорк в задержке согласования рекламы на русском языке.

Ратниекс, который ранее призывал изменить законодательство и запретить использование русского языка в городской среде, считает, что в нынешней ситуации, когда агрессия России в Украине создала новые проблемы безопасности во всем регионе, важно предпринимать активные действия для сохранения государственной безопасности и демократического порядка.

"Рига заняла твердую позицию против военной агрессии России в Украине и уже приняла различные меры для уменьшения российской символики и влияния на городскую среду, например, переименовала улицы и демонтировала памятник (Ратниекс использовал слово okupeklis, которое не переводится на русский. Оно подразумевает памятник в Пардаугаве - ред.) и другие мемориалы", - сказал политик.

Поэтому ограничение использования русского языка в общественном пространстве - это один из шагов по укреплению роли латышского языка как единственного государственного, считает он.

"На данный момент это осуществляется в рижских образовательных учреждениях с переходом на обучение на государственном языке. Также продолжаем работу по выбору второго иностранного языка в учебных заведениях, чтобы заменить русский язык на язык одной из стран членов Европейского союза", - заявил вице-мэр.

По его словам, Театр Чехова утверждает, что плановая реклама может быть связана с международным туризмом. Политик подчеркнул, что у Латвии с Россией не может быть никакого международного туризма и международных мероприятий, поэтому "это утверждение совершенно абсурдно и необоснованно".

Ратниекс сослался на письмо министра юстиции Инесе Либини-Эгнере ("Новое Единство"), в котором в ответ на письмо Ратниекса она якобы дала официальное пояснение и интерпретацию применения этого нормативного акта.

В том числе в письме поясняется, что муниципалитеты обязаны применять нормативные акты в соответствии "с духом времени, учитывая геополитические вызовы и необходимость применения принципа защищающейся демократии", утверждает Ратниекс.

"Поэтому Рижское самоуправление оценивает рекламы, афиши и надписи, которые переданы на согласование в думу, придерживаясь новой интерпретации Минюста. Решение о размещении вывесок и рекламы на иностранном языке принимает Департамент городского развития Рижской думы в соответствии с нормативными актами", - заявил Ратниекс.

В департаменте агентству LETA сообщили, что было получено заявление от театра с просьбой согласовать установку рекламного баннера и вывески на зданиях на улице Калькю 16 и улице Вальню 19. К заявлению прилагается эскиз рекламы, содержащий информацию на госязыке и русском языке.

Учитывая, что в муниципалитете есть спор о допустимости использования русского языка в рекламе Театра Чехова, Департамент городского развития обратился в Центр государственного языка как к компетентному учреждению с просьбой дать заключение об использовании русского языка в вывеске. Департамент примет решение о размещении вывески и рекламы на иностранном языке в порядке и в сроки, установленные нормативными актами, с учетом мнения компетентных учреждений, пояснили в самоуправлении.

Как сообщалось, в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 руководитель Театра Чехова Дана Бйорк заявила, что столичная дума мешает театру выполнять возложенные на него государством задачи, так как препятствует размещению рекламы на русском языке.

По ее мнению, это вредительское и неэтичное поведение, и театр не исключает обращения в суд. Также театр обратился в Министерство культуры и не исключает обращения в Минюст с просьбой высказать свое мнение.

Бйорк подчеркнула, что реклама важна для работы театра, но из-за действий городской думы у него нет возможности охватить всю аудиторию. Это вызывает у театра озабоченность, поскольку Министерство культуры поручило всем обществам капитала увеличить собственные доходы, чтобы компенсировать сокращение государственных дотаций. Для Театра Чехова это 405 000 евро, что составляет 2% его собственных доходов за 2023 год.

Бйорк отметила, что в 2023 году в театре был рекордный приток зрителей и доходы росли, поскольку были вложены значительные средства в рекламу и работу со зрителями. В настоящее время в городе нет визуальной рекламы спектаклей, так как в последний раз Рижская дума одобрила размещение рекламы 1 августа.

"Затем последовала долгая переписка", - сказала руководитель театра, добавив, что самоуправление также отказалось утвердить русское название театра в Вецриге. Его планировалось разместить маленькими буквами под названием на латышском языке.

"С тех пор мы получаем только ответы, содержание которых сводится к тому, что Рижской думе еще нужно подумать. Другими словами, она просто тянет время", - сказала Бйорк.

Она отметила, что с такой же коммуникацией сталкиваются и рекламные агентства, когда речь заходит о размещении рекламы театра.

Бйорк напомнила, что возглавляемое ею учреждение является государственным театром, которому делегирована функция обращаться к русскоязычным зрителям и показывать спектакли на русском языке. "Наш театр с начала войны очень активно выступает за сплочение общества", - подчеркнула она.

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