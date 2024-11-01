C октября в школах Латвии детям снова бесплатно раздают молоко, овощи и фрукты. В этом году в список добавили томаты, огурцы и пастернак. И нет, речь не об уроках литературы. Оказывается, есть такой очень полезный корнеплод.

Почему в этом году малоизвестный корнеплод вдруг появился в списке? Чем он полезен? Кто вообще составляет списки овощей и фруктов, которые бесплатно раздают в детских садах и школах? И почему там часто появляются сложные и не очень популярные названия?