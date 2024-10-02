В этом году на полезные продукты для детей потратят 4,33 млн евро. Уже много лет подряд Министерство образования при поддержке ЕС и софинансировании госбюджета реализует программу снабжения латвийских учебных заведений фруктами, овощами и молоком. Для участия в программе "Молоко и фрукты в школу" в 2024/2025 школы и детсады должны были подать заявки в сентябре. А вот ранее обещанного бесплатного черного хлеба не будет.

Бесплатную добавку к питанию трижды в неделю могут получать детсадовцы и школьники 1-9-х классов. В новом учебном году ассортимент планируется пополнить помидорами, огурцами и пастернаком. Поддерживается также введение в бесплатный ассортимент - яблок, груш, капусты, кольраби, моркови, тыквы, капусты и клюквы.

Овощи и фрукты должны быть выращены в соответствии с нормативными актами сельскохозяйственной продукции, хранения. Также предприятие, которое их выращивало и упаковывало, не должно находиться более чем за 300 км от учебного заведения. Это дает больше возможностей региональным производителям.

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