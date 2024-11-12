Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение закрыть доступ к очередному сайту, распространяющему российскую пропаганду, говорится в публикации официального издания Latvijas Vēstnesis.

NEPLP проверил сайт natoexercises.info и размещенные на нем аудио-, аудиовизуальные и письменные материалы.

Совет также получил письмо от другого компетентного органа государственного управления, в котором говорится, что контент, распространяемый на данном сайте, является частью российских пропагандистских и дезинформационных кампаний, направленных на дискредитацию западных стран и их организаций, очернение и принижение Латвии, оправдание военной агрессии России и ее преступлений в Украине, а также позитивное освещение России и ее союзников.

Проверка сайта показала, что он распространяет искаженную и ложную информацию о мировых событиях, в том числе о войне в Украине, оправдывает вторжение России в Украину в отношении Запада, в частности, против США и НАТО, в то же время позитивно освещая действия России и ее союзников - Беларуси, Китая, Северной Кореи, а также публикуя информацию, направленную против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

"Такая информация в латвийском информационном пространстве может создать ложное впечатление о мировых событиях, негативно повлиять на сосуществование различных групп общества и представлять угрозу национальной безопасности Латвии", - говорится в решении NEPLP.

Сайт natoexercises.info, помимо прочего, называет войну в Украине специальной военной операцией. Информация, опубликованная на сайте, доступна на 15 языках, включая латышский.

Например, на сайте есть статья, в которой утверждается, что "Канада скрывает тот факт, что она посылает войска воевать в Украину, прикрывая их гибель тем, что они участвуют в военных миссиях в Латвии". Также есть статья, в которой утверждается, что цель НАТО - "уничтожить украинцев".

Среди источников информации, используемых сайтом, указан ряд информационных ресурсов, занимающихся российской дезинформацией и пропагандой, таких как sputnik.by, ria.ru, ukrinform.ru, tass.ru, eadaily.com, topwar.ru, news-front.info, rusvesna.su, russian.rt.com, ritmeurasia.org и pravda.ru, доступ к которым на территории Латвии уже ранее был закрыт.

Совет считает, что распространение подобной информации, намеренно вводящей общество в заблуждение относительно истинных целей России в Украине и возбуждающей общественность против украинского государства и народа, негативно влияет на мирное сосуществование различных групп общества, в том числе в Латвии, и создает риски различных негативных провокаций, представляющих значительную угрозу безопасности латвийского государства, общественному порядку и безопасности.

Учитывая вышеизложенное, NEPLP принял решение ограничить доступ к сайту natoexercises.info, а также ограничить доступ к зеркальным страницам, дублирующим указанный сайт.

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